همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان زنجان، ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ماهنشان با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با سفر رئیس دستگاه قضا به استان زنجان، ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ماهنشان با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مقامات قضایی و اجرایی به بهره برداری زسید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه مسئولان شهرستان ماهنشان افرادی همدل، پیگیر و تلاشگر هستند، افزود: ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک ماهنشان یکصد و پنجاهمین طرح عمرانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در این دوره مدیریتی به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اکنون بیش از ۷۰ طرح عمرانی دیگر نیز در سراسر کشور در دست احداث است که به تدریج به بهره‌برداری خواهند رسید.

حسن بابایی که به عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در این سفر حضور دارد، شامگاه روز گذشته با حضور در منزل شهید صفایی، به مقام والای خانواده‌های معظم شهدا ادای احترام کرد.

وی همچنین صبح امروز با حضور در گلزار شهدای شهرستان ماهنشان، با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کرد.