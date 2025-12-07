بازدید از موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی به مناسب روز دانشجو امروز و فردا برای دانشجویان و استادان دانشگاه، رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دانشجویان و استادان دانشگاه به مناسبت «روز دانشجو» می‌توانند امروز و فردا (یکشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ آذر) به‌صورت رایگان از اماکن فرهنگی‌تاریخی و موزه‌های تحت مدیریت این وزارتخانه بازدید کنند.

موزه‌های بنیاد مستضعفان نیز که شامل موزه خودروهای تاریخی، دفینه، موزه هنر ایران (کاخ مرمر)، پردیس موزه‌ای رامسر، موزه‌های نور و روشنایی، و تار و پود در یزد، و موزه ملی هنرهای اصفهان است، امروز (یکشنبه ۱۶ آذرماه) برای دانشجویان رایگان است.