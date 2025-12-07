مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: تا این لحظه هیچ‌گونه تخریب جدید یا ریزش تازه‌ای در پل تاریخی محمدحسن خان مشاهده نشده است و این سازه تاریخی تحت رصد دقیق تیم‌های فنی قرار دارد.

پل تاریخی در بابل، به‌طور مستمر پایش می‌شود

پل تاریخی در بابل، به‌طور مستمر پایش می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حسین ایزدی با اشاره به گزارش‌های منتشر شده درباره آسیب‌های تازه در پل تاریخی محمدحسن‌خان شهرستان بابل که موجب نگرانی شهروندان شده است، گفت: در بازدید‌های اخیر ، هیچ ترک تازه یا نشانه‌ای از گسترش ترک‌های قدیمی مشاهده نشده است و تمام آسیب‌های شناخته شده ثبت، مدیریت و به‌طور مستمر پایش می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود : ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد تغییرات مطرح‌شده مربوط به آسیب‌های گذشته بوده و وضعیت فعلی پل از نظر پایداری با مشکل فوری مواجه نیست.

وی با اشاره به برداشته شدن غیرقانونی موانع فلزی زیر پل بدون هماهنگی با دستگاه‌های متولی گفت : این اقدام خارج از چارچوب مقرر انجام شده و موضوع اکنون در دست پیگیری و برخورد قانونی قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به برگزاری جلسات ویژه در هفته جاری برای بررسی مدیریت تردد، حفاظت از پل و تعیین تکلیف وضعیت زیرگذر افزود : تصمیمات عملیاتی برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی و ارتقای سطح حفاظت بزودی اعلام و اجرایی خواهد شد.

پل افشاری محمدحسن خان بابل ، اسفند ۱۳۹۴ با ساخت پل جدید از زیر ترافیک شهری مرخص شد و قرار بود از آن پس به عنوان یک اثر تاریخی از گردشگران داخلی و خارجی میزبانی کند.

این سازه ۳۰۰ ساله که حدود نیم قرن پیش یعنی سال ۱۳۵۶ با شماره ۱۴۱۴ در فهرست آثار ملی ثبت شد، با ۱۴۰ متر طول و ۶ متر عرض، دارای ۶ چشمه طاق اصلی و ۲ چشمه فرعی بوده و ارتفاع آن از بستر رودخانه ۱۱ متر است.

این پل به سبک پل های دوران صفوی و در اواخر دوران افشاریه ساخته شده و از ویژگی های مهم ساخت آن استفاده از سفیده تخم‌مرغ و ساروج است.