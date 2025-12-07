به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،متن بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو به شرح زیر است:

روز ۱۶ آذر در تاریخ انقلاب اسلامی، یادآور حماسه سازی و جانفشانی دانشجویان مسلمان و انقلابی است که با شجاعت و شهامت در مقابل استبداد و استکبار ایستادند و خون پاکشان روحی تازه به کالبد نهضت اسلامی دمیدند.

شهدای دانشجوی عزیزی که در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ با روحیه عزّت طلبی و شعار استکبارستیزی در مقابل دانشگاه تهران و با گلوله دژخیمان و سرسپردگان به قدرت‌های پوشالی زمان در خون خود غلتیدند؛ نماد پایمردی و مقاومت در برابر ظلم در جامعه دانشجویی و دانشگاهی شده و از این رو این روز تاریخی نیز روز دانشجو انتخاب شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی، ضمن گرامیداشت روز دانشجو و تبریک این روز به همه دانشجویان متعهد و تلاشگر ایران اسلامی از عموم جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور می‌خواهد تا با بازخوانی اهداف و آرمان‌های والای شهدای دانشجو و ارزش‌های گرانسنگ انقلاب اسلامی و منویات امامین انقلاب اسلامی بویژه بیانیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در گام دوم انقلاب اسلامی، ادامه دهنده این راه پرافتخار در به ثمر نشاندن رسالت علمی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و انقلابی دانشجویی باشند.