بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی به مناسبت روز دانشجو
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی به مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو بیانیهای صادر کرد.
روز ۱۶ آذر در تاریخ انقلاب اسلامی، یادآور حماسه سازی و جانفشانی دانشجویان مسلمان و انقلابی است که با شجاعت و شهامت در مقابل استبداد و استکبار ایستادند و خون پاکشان روحی تازه به کالبد نهضت اسلامی دمیدند.
شهدای دانشجوی عزیزی که در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ با روحیه عزّت طلبی و شعار استکبارستیزی در مقابل دانشگاه تهران و با گلوله دژخیمان و سرسپردگان به قدرتهای پوشالی زمان در خون خود غلتیدند؛ نماد پایمردی و مقاومت در برابر ظلم در جامعه دانشجویی و دانشگاهی شده و از این رو این روز تاریخی نیز روز دانشجو انتخاب شد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی، ضمن گرامیداشت روز دانشجو و تبریک این روز به همه دانشجویان متعهد و تلاشگر ایران اسلامی از عموم جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور میخواهد تا با بازخوانی اهداف و آرمانهای والای شهدای دانشجو و ارزشهای گرانسنگ انقلاب اسلامی و منویات امامین انقلاب اسلامی بویژه بیانیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در گام دوم انقلاب اسلامی، ادامه دهنده این راه پرافتخار در به ثمر نشاندن رسالت علمی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و انقلابی دانشجویی باشند.