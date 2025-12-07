به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های خراسان شمالی، در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: از ابتدای امسال پوشش خسارت کسر قیمت خودرو اجرا شده و مالکان خودرو‌های تا ۱۰ سال کارکرد می‌توانند براساس فرمول بیمه مرکزی، خسارت افت قیمت خودروی خود را دریافت کنند.

مهران ساری گفت: در هشت ماهه امسال نیز پرتفوی بیمه‌ای استان ۲ هزار۹۰۰ میلیارد تومان بوده و هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است و نسبت خسارت استان ۶۱ درصد اعلام شد که از میانگین کشوری بالاتر است.

ساری ضریب نفوذ بیمه در خراسان شمالی را ۲.۴۵ درصد اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به میانگین کشوری ۲.۱ درصد وضعیت مطلوب‌تری را نشان می‌دهد.

در ادامه این نشست، بجنوردی، سرپرست امور اقتصاد و دارایی استان، با اشاره به عملکرد صندوق خسارت مالی حوادث طبیعی ساختمان گفت این صندوق طی پنج سال گذشته برای حوادثی مانند سیل و زلزله ۸۶.۳ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است و بیمه‌های آتش‌سوزی و بیمه ساختمان نقش مهمی در جبران خسارات دارند.

بجنوردی افزود: خراسان شمالی نخستین استانی است که سند چشم‌انداز توسعه بیمه را تدوین کرده و نسبت خسارت بیمه‌های اتومبیل در استان به ۹۱ درصد رسیده است.

همچنین امسال ۸۵ میلیارد تومان از محل بیمه شخص ثالث به دولت اختصاص یافته تا در اصلاح نقاط حادثه‌خیز هزینه شود.

وی اعلام کرد: در بخش آتش‌سوزی مسکونی ۹۳ میلیارد تومان، در واحد‌های صنعتی و غیرصنعتی ۱۳۰ میلیارد تومان، در بخش شخص ثالث ۷۷۱ میلیارد تومان، در بیمه بدنه ۱۴۴ میلیارد تومان، در بیمه عمر ۴۸ میلیارد تومان، در درمان تکمیلی ۵۴۴ میلیارد تومان و در بخش حوادث ۶ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است.