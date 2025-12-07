پخش زنده
مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان گفت: مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمانهای حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)) در دهکهای درآمدی اول، دوم و سوم آغاز شد.
قنبری افزود: افراد شامل طرح میتوانندبه بیش از 4 هزار فروشگاه متصل به طرح مراجعه کرده و ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند.
وی گفت: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان در دهکهای اول تا سوم درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار شارژ خواهد شد.
قنبری افزود: مشمولان تا پایان اسفند مهلت دارند از این کالابرگ استفاده کنند.