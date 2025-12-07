نایب قهرمانی دختران استان در مسابقات دوی صحرانوردی نوجوانان کشور
خبرهایی از نایب قهرمانی دختران استان در مسابقات دوی صحرانوردی نوجوانان کشور تا اعلام رتبه جهانی بانوی پاراکاراتهکای استان را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در مسابقات دوی صحرانوردی نوجوانان کشور که در رضوان شهر برگزار شد، تیم دوی صحرانوردی استان پس از خوزستان دوم شد.
تیم استان با ترکیب چهار دونده و با هدایت لیلا شاحسینی در این مسابقات حاضر بود.
اعلام رتبه جهانی بانوی پاراکاراتهکای استان
لیلا چالیان در تازهترین ردهبندی فدراسیون جهانی کاراته در بخش پاراکاراته و کلاس ویلچر، جایگاه هفتم جهان را به خود اختصاص دهد.
چالیان نشان نقره رقابتهای پاراکاراته قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد.
دعوت دو فوتبالیست استان به اردوی تیم ملی
مهرداد آقامحمدی و علی جلوخانی به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان کشور دعوت شدند.
اردوی ملی پوشان از امروز تا هجدهم آذر در تهران پیگیری خواهد شد.
برتری شاگردان سرمربی قزوینی در مسابقات والیبال دانش آموزان جهان
تیمملی والیبال دختران دانشآموز ایران با هدایت اکرم قهرمانی در نخستین دیدار خود در رقابتهای جهانی مقابل هند به برتری رسیدند.
شاگردان قهرمانی در دو ست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲ حریف خود را شکست دادند.
مسابقات والیبال دانش آموزی جهان در چین در حال برگزاری است.