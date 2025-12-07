پخش زنده
پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، تور آشنایی با ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی را برگزار میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با هدف ایجاد آشنایی، حمایت و بهرهبرداری هرچه بیشتر از ظرفیتهای پژوهشگاه، تور آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی پژوهشگاه (SSRI - Lab Tour) از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ چهارشنبه (۱۹ آذر) برگزار میشود.
آشنایی دانشجویان و پژوهشگران گرایشهای مختلف ورزشی با وسایل و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی از اهمیت بالایی برخوردار است و این تور فرصت مناسبی را فراهم میکند تا با فناوریها و تجهیزات جدید در حوزه علوم ورزشی آشنا شوند و بتوانند از آنها در پژوهشهای علمی خود بهرهبرداری کنند. استفاده صحیح از این تجهیزات میتواند در ارتقای سطح علمی و حرفهای آنها تأثیرگذار باشد و موجب تقویت توانمندیهای عملی و پژوهشی در زمینههای مختلف علوم ورزشی شود.
شرکت در این تور برای عموم رایگان است و علاقهمندان میتوانند برای نام نویسی و انجام هماهنگیها با شماره، ۰۲۱۸۸۷۴۷۸۳۶ داخلی ۴۰۰ و شماره همراه ۰۹۳۵۱۱۲۷۵۳۱ تماس بگیرند.