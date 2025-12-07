به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عباس پهلوانی نسب گفت: هفت دستگاه خودرو که به دلیل تخلفات مختلف از جمله حرکات پرخطر، آلودگی صوتی و برهم زدن آرامش عمومی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان بر برخورد با هنجارشکنان در حوزه ترافیکی تاکید کرد و گفت: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است اطلاع‌رسانی، مشارکت مردمی و برخورد قانونی، سه ضلع اصلی حفاظت از جامعه در برابر آسیب‌های اجتماعی است.