رئیس مجلس گفت: تصمیم جلسه سران قوا این بود که آن بودجهای که در مجلس برای نیروهای مسلح مصوب شده، کاهش پیدا نکند و به دلیل اولویتها از جای دیگری صرفه جویی کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، فتح الله توسلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس مجلس عنوان کرد: در جلسه سران قوا، قانونگذاری میشود و مجلس از آن خبر ندارد. بودجه نیروهای مسلح را چگونه بستهاید که صدای ستاد کل نیروهای مسلح درآمده است؟براساس قانون باید بودجه نیروهای مسلح در ستاد کل نیروهای مسلح تعیین شود، اما مثل اینکه ساز و کار دیگری دیده شده که بنده اطلاع دارم رهبر معظم انقلاب هم تذکر دادهاند. جلسات متعددی میان سران قوا برگزار میشود که مجلس هیچ اطلاعی ندارد یا شورای عالی امنیت ملی تصمیمی در مورد سوخت میگیرد و هیچ کس هم جواب نمیدهد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس جایگاه مجلس کجاست؟ اگر قرار است ما فقط اینجا آن چیزی که دوستان در سران قوا و جاهای دیگر تصمیم میگیرند را تایید کنیم بگویید تا ما هم بدانیم. اینطور که نمیشود قانونگذاری کرد. جلساتی پشت پرده برگزار شود و از مجلس رأی گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: خواهش میکنم اگر کسی اطلاعاتی به شما منتقل میکند ابتدا مطمئن شوید آن اطلاعات صحیح است، بعد پشت بلندگو اعلام کنید. در ارتباط با نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح حداقل بنده خودم شخصا با امیر موسوی شخص ریاست ستاد صحبت کردم و خواسته آنان را دنبال کردهایم. همیشه و مخصوصا در شرایط امروز نیروهای مسلح اولویت همه ما بودهاند، هستند و خواهند بود.
وی افزود: حتی در حوزه ارزی هم در تحقق به دلیل کاهش قیمت نفت که حدود بیست و چند درصد عدم تحقق داشتیم در جلسه سران قوا تصمیمگیری شد. این بیست و چند درصد عدم تحقق از بودجه نیروهای مسلح کم نشود. برای روشن شدن موضوع عرض میکنم که تصمیم جلسه سران قوا این بود که علاوه بر این، آن بودجهای که در مجلس برای نیروهای مسلح مصوب شده، کاهش پیدا نکند و به دلیل اولویتها از جای دیگری صرفه جویی کنیم؛ بنابراین هرکسی حرفی اضافهتر از این به جنابعالی منتقل کرده است، صحیح نیست.