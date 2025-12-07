پخش زنده
فرمانده کل سپاه در پیامی بر نقش تاریخی دانشگاهها و جایگاه راهبردی دانشجویان در پیشرفت علمی، امنیت ملی و اقتدار کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام سرلشکر پاکپور بدین شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
فرا رسیدن روز دانشجو را به آحاد دانشجویان پرشور و فهیم ایران اسلامی و همچنین استادان، اندیشمندان و فرهیختگان افتخارآفرین ایران عزیز که روشنایی مسیر آینده کشور هستند، صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم.
رخدادهای این روز فرخنده در حافظه تاریخی ایرانیان، یادآور نقش راهبردی و تاریخی دانشگاه و دانشجویان در شکلدهی به هویت علمی، اجتماعی و سیاسی ایران معاصر و پیوند عمیق آنان با انقلاب اسلامی است. دانشگاه طی چهار دهه گذشته با تقدیم پنج هزار شهید دانشجو در مسیر عزت، استقلال و امنیت ملی کشور، جایگاه خود را بهعنوان همراه وفادار انقلاب و نظام اسلامی به ویژه سپاه مقتدر مردمی تثبیت کرده است.
امروز بخش مهمی از سرمایه انسانی سپاه را دانشجویان نخبه و فارغالتحصیلان توانمند تشکیل میدهند؛ سرمایهای عظیم که ستون فقرات اقتدار ملی و پیشرفت فناورانه کشور بر آن استوار است. این توان علمی و مدیریتی، مرهون تلاش استادان و فرهیختگانی است که نسلی مؤمن، خلاق و وطندوست را پرورش دادهاند.
سپاه تولید علم را شریان حیاتی خود میداند و در حوزههای موشکی، پهپادی، دریایی، مخابراتی، عمرانی و جنگ شناختی، دستاوردهای راهبردی خود را بر پایه پیوند دانشگاه و سپاه بنا کرده است. دشمنان کوشیدهاند میان دانشگاه و انقلاب فاصله بیندازند، اما دانشگاه ایرانی با هویت اسلامی-ایرانی و روحیه مسئولیتپذیری، نقادانه و دلسوزانه در مسیر تقویت توان ملی حرکت میکند.
سپاه به تأسی از رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی (مدظله العالی) دانشگاه را پایگاه هویت ملی و اسلامی و جوانان را شناسنامه هویت ایرانی میشناسد و بر گسترش کرسیهای آزاداندیشی، گفتوگوی علمی و پژوهشهای راهبردی تاکید میکند. نقد علمی و گفتوگوی کارشناسانه را محرک تحول و ارتقای سازمانی میداند و خود را موظف به پاسخگویی شفاف در چارچوب مصالح ملی میشمارد.
درس بزرگ جنگ ۱۲ روزه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران آن است که برتری در عصر جدید تنها با تجهیزات حاصل نمیشود، بلکه ترکیب دین و دانش بهعنوان پیشرانهای اصلی و پشتوانه شکلگیری ترکیب فناوری، تحلیل، روایتسازی و مقاومت ملی است که قدرت حقیقی را میسازد. در این نقطه، رسالت دانشگاه و دانشجو در پیشتازی در فهم علمی تحولات، شناخت جنگ شناختی، بهرهگیری از هوش مصنوعی در امنیت ملی و تقویت تابآوری اجتماعی، معنا مییابد.
ایران سرافراز هر زمان که دولت، ملت، دانشگاه و نیروهای مسلح در یک خط و صف واحد حول محور ولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) گرد هم میآیند، از سختترین آزمونها عبور کرده و عقبنشینی خفتبار را به دشمن تحمیل کرده است.
با گرامیداشت این روز خجسته و الهامبخش، موفقیت و سرافرازی جامعه دانشگاهی و دانشجویان فرهیخته و مصمم کشور در مسیر پیشبرندگی ایران قوی و تحقق تمدن نوین اسلامی را از خداوند متعال مسئلت میکنم.
سرلشکر پاسدار محمد پاکپور
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی