مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید از دوبرابر شدن میانگین پیشرفت طرح‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و افزود: حداقل پنج‌هزار واحد مسکونی تا پایان امسال با تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی آماده تحویل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، اعلام کرد که طرح های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید طی یک سال گذشته پیشرفتی قابل‌توجه داشته و میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌ها از ۱۸ درصد به ۳۶ درصد رسیده است.

او با اشاره به اینکه هم‌اکنون حدود ۵۲ هزار واحد در این شهرها از مرز پیشرفت ۵۰ درصد عبور کرده‌اند، گفت: نزدیک به ۲۵ هزار و ۷۰۰ واحد نیز در مرحله نهایی ساخت قرار دارند و بیش از ۲۵ هزار واحد دیگر بین ۵۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت دارند.

ملکی تأکید کرد برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از حداقل پنج‌هزار واحد مسکونی تا پایان امسال انجام شده است.

به گفته وی، تکمیل این برنامه به همکاری جدی دستگاه‌های خدمات‌رسان همچون برق و آب و فاضلاب وابسته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود که در تعامل با وزارت نیرو، روند تأمین خدمات زیربنایی سرعت گرفته تا امکان افتتاح واحدهایی که ساخت آن‌ها تمام شده، فراهم شود.

او رویکرد وزارت راه و شهرسازی را ایجاد شرایط مناسب زندگی در شهرهای جدید دانست و اعلام کرد که هم‌زمان با احداث واحدها، تکمیل تأسیسات روبنایی نیز در دستور کار قرار دارد.