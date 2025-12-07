پخش زنده
لیلا حکاک، نویسنده و شاعر شیروانی بانویی که بیش از سه دهه در مسیر فرهنگ و ادب این سرزمین گام برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در بسته مهربانوی این هفته، خبرنگار صداوسیما به معرفی اجمالی لیلا حکاک، شاعر و نویسنده شیروانی، با ۳۰ سال سابقه خدمت فرهنگی و انتشار ۳۸ اثر شعر، داستان، پژوهش و ادبیات کودک پرداخته است.
در شهر شیروان، جایی میان هیاهوی روزمره، زنی سالهاست که واژهها را به آغوش میکشد و از دل آنها شعر، قصه و روایتهای ماندگار میسازد.
لیلا حکاک، شاعر و نویسنده شیروانی، با بیش از سه دهه فعالیت ادبی، یکی از چهرههای اثرگذار فرهنگ و ادب شهرستان است.
حکاک فارغالتحصیل ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد مشهد و دبیر بازنشسته با سی سال سابقه خدمت است.
او از سالهای ابتدایی دهه هشتاد تاکنون، در حوزه شعر، داستان کوتاه، رمان، پژوهش و ادبیات کودک فعالیت کرده و تاکنون ۳۸ اثر مکتوب از او منتشر شده است.
حکاک همچنین عضو بسیج هنرمندان و شرکتکننده در جشنوارههای مختلف ادبی است. پنج اثر شعر و روایت زندگی نیز از او آماده چاپ است.