در شهر شیروان، جایی میان هیاهوی روزمره، زنی سال‌هاست که واژه‌ها را به آغوش می‌کشد و از دل آنها شعر، قصه و روایت‌های ماندگار می‌سازد.

لیلا حکاک، شاعر و نویسنده شیروانی، با بیش از سه دهه فعالیت ادبی، یکی از چهره‌های اثرگذار فرهنگ و ادب شهرستان است.

حکاک فارغ‌التحصیل ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد مشهد و دبیر بازنشسته با سی سال سابقه خدمت است.

او از سال‌های ابتدایی دهه هشتاد تاکنون، در حوزه شعر، داستان کوتاه، رمان، پژوهش و ادبیات کودک فعالیت کرده و تاکنون ۳۸ اثر مکتوب از او منتشر شده است.

حکاک همچنین عضو بسیج هنرمندان و شرکت‌کننده در جشنواره‌های مختلف ادبی است. پنج اثر شعر و روایت زندگی نیز از او آماده چاپ است.