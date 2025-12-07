پخش زنده
مردم ورزشدوست بابل از علی روحالهی، قهرمان پاورلیفتینگ جهان که با کسب مدال طلا از رقابتهای بانکوک به میهن بازگشته بود، استقبال کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، قهرمان پاورلیفتینگ جهان، پس از کسب مدال طلا در رقابتهای بانکوک تایلند، امروز با استقبال پرشور مردم ورزشدوست بابل به زادگاهش بازگشت.
این ورزشکار بابلی گفت: مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ جهان در بانکوک تایلند با حضور ۲۱ کشور برگزار شد و من در اولین حضور جهانی خود، توانستم مقام اول و نشان طلا را کسب کنم.
وی با اشاره به جزئیات عملکرد خود گفت: در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم و با رکورد ۲۳۰ کیلوگرم، با اقتدار به عنوان قهرمانی جهان دست یافتم.
روحالهی که پیش از این دو دوره قهرمان آسیا شده بود، این موفقیت را نقطه عطفی در کارنامه ورزشی خود دانست.
علی روحالهی در پایان با قدردانی از حمایتهای بیدریغ هموطنان، تأکید کرد: این مدال طلا را به مردم شریف و ورزشدوست بابل و به شهدای جنگ ۱۲ روزه تقدیم میکنم.