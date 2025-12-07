پخش زنده
مدیرکل بهزیستی خوزستان با بیان اینکه هماکنون ۱۰ هزار و ۸۷۱ معلول در استان حق پرستاری دریافت میکنند، از پشت نوبت بودن ۲۰ هزار نفر دیگر برای دریافت این کمک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان با تاکید بر لزوم فراهم کردن فرصت برابر برای معلولان، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور به نوعی دارای معلولیت هستند و حدود یک میلیون و ۶۴۵ هزار و ۶۳۷ نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. در استان خوزستان نیز حدود ۱۱۰ هزار و ۶۶۳ پرونده فعال داریم و خوزستان رتبه چهارم کشور را از نظر تعداد معلولان دارد به گونهای که ۷ درصد معلولان تحت پوشش بهزیستی کشور در خوزستان قرار دارند.
وی با اشاره به چالشهای موجود افزود: قانون حمایت از حقوق معلولان یکی از قوانین مترقی کشور است، اما متاسفانه تاکنون تنها حدود ۲۰ درصد آن اجرایی شده است. مهمترین ماده این قانون، تعیین هزینه معیشتی حداقل برابر قانون کار است در حالی که هماکنون ماهانه تنها حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به آنها پرداخت میشود.
کریمیان با بیان اینکه ماهانه ۱۵۷ هزار میلیارد تومان مستمری به معلولان خوزستانی پرداخت میشود، گفت: هماکنون ۱۰ هزار و ۸۷۱ نفر در استان خوزستان حق پرستاری دریافت میکنند، اما ۲۰ هزار نفر دیگر پشت نوبت هستند. این موضوع باید در کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
وی در ادامه گفت: ۴۹ مرکز نگهداری از معلولان در خوزستان داریم و در حال حاضر ۲ هزار و ۳۰۰ معلول و سالمند به صورت شبانهروزی در این مراکز نگهداری میشوند و ماهانه ۱۷ میلیارد تومان در این خصوص هزینه میشود. ۹۹ مرکز روزانه نیز در خوزستان فعال هستند که خدمات توانبخشی و آموزشی را ارائه میدهند و روزانه ۳۳۰۰ نفر از این خدمات بهره میبرند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به مراقبت در منزل نیز گفت: در هشت ماهه اخیر ۳۱۰۰ وسیله توانبخشی در خوزستان توزیع شده است. ۱۴ میلیارد تومان برای جهیزیه پرداخت میشود و تلاش میشود تا پایان سال پشت نوبت نداشته باشیم.