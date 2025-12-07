به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ولی بهاریان با بیان اینکه شاهد اتفاق تلخی در کشتی شهرستان نهاوند بودیم که روح ورزش اول استان همدان را جریحه دار کرد افزود: اعضای کمیته انضباطی و اخلاقی هیات کشتی، محرومیت حضور در مکان‌های ورزشی برای عوامل خاطی را در نظر گرفتند.

او تاکید کرد: ۶ نفر از عوامل کشتی نهاوند اعم از ورزشکار، مربی و داور در این درگیری نقش داشته‌اند که در گزارش عوامل انتظامی و کمیته انضباطی هیات کشتی این شهرستان بیان شده و آنها علاوه بر اینکه باید پاسخگوی مراجع قضایی باشند، تا اطلاع بعدی حق حضور در هیچ یک از سالن‌های کشتی استان همدان را ندارند.

رئیس هیات کشتی استان همدان تاکیدکرد: محرومیت‌های سنگین برای خاطیان این حادثه تلخ در نظر خواهیم گرفت و فدراسیون کشتی کشور را نیز در جریان این اتفاق قرار داده‌ایم.

بهاریان تصریح کرد: اواخر هفته گذشته بین مربیان و یکی از داوران کشتی نهاوند در سالن تمرین این شهرستان درگیری فیزیکی ایجاد شد که منجر به جراحت برخی و انتقال آسیب دیدگان به مراکز درمانی شد.