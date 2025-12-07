پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: بیشترین مراجعات این روزها در خوزستان افراد با مشکلات تنفسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد شریفی شامگاه شنبه (۱۵ آذر) در گفتوگو با خبر ۲۳ شبکه خوزستان با اشاره به فصل سرما وش یوع بیماری آنفولانزا افزود: افرادی که دارای علائمی از جمله تب و درد عضلانی دارند جهت جلوگیری از انتشار بیماری سه تا پنج در منزل استراحت گفتند و پس از آن در مدت دو روز با ماسک در محل کار و یا مدرسه حاضر شوند.
وی با اشاره به اینکه مادران باردار و افراد سالمند حتما نسبت به دریافت واکسن آنفولانزا اقدام نمایند، ادامه داد: در این روزها بیشترین مراجعان به مراکز درمانی و بیمارستانها دارای علائم تنفسی هستند که پس از نمونه گیری بیشتر آنها مرخص میشوند.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه افزایش در میزان مبتلایان به آنفولانزا در استان نداشتهایم، بیان کرد:بیشترین میزان افزایش در میان استانهایی هست که فصل سرما در آنجا شروع شده است و زندگی آنها بیشتر تجمعی است.