پخش زنده
امروز: -
رییس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان یزد: نان میان ۴۵ تا ۶۵ درصد انرژی مورد نیاز افراد را تأمین میکند و در صورت مصرف نان کامل و سالم، میتواند آثار درمانی قابلتوجهی نیز داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دکتر فرحزادی با تأکید بر نقش محوری نان در تأمین انرژی روزانه مردم اعلام کرد نان میان ۴۵ تا ۶۵ درصد انرژی مورد نیاز افراد را تأمین میکند و در صورت مصرف نان کامل و سالم، میتواند آثار درمانی قابلتوجهی نیز داشته باشد.
دکتر فرحزادی با اشاره به تأثیر نان سالم در پیشگیری و کنترل دیابت، بیماریهای قلبی و عروقی، چاقی، مشکلات گوارشی و برخی سرطانهای دستگاه گوارش، گفت: شیوهنامه ملی «آرد و نان کامل و سالم» توسط وزارت بهداشت و دستگاههای مرتبط تدوین و ابلاغ شده و چارچوب لازم برای ارتقای کیفیت تولید نان در کشور فراهم است.
وی افزود: پیش از این نیز برنامه «نان سالم» در استان یزد اجرا میشد و اکنون دستگاههای عضو شورای آرد و نان سالم، برنامه استانی را تصویب و ابلاغ کردهاند. به گفته او، هماکنون دو کارخانه در استان یزد به تولید آرد سالم مشغول هستند و چند واحد نانوایی در سطح شهر نان کامل را به مردم عرضه میکنند.
فرحزادی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید بستر ایجاد کارخانههای بیشتر و حمایت از نانواییهای عرضهکننده نان سالم را فراهم کنند، نقش مصرفکنندگان را نیز بسیار مهم دانست و گفت: مردم باید برای انتخاب نوع نان مصرفی خود اهمیت بیشتری قائل شوند تا مسیر ارتقای کیفیت تولید در استان یزد هموار شود.
وی تصریح کرد نان کامل به دلیل وجود سبوس، سرشار از فیبر، ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بدن بوده و نقش مؤثری در کاهش چربی و قند خون، کنترل وزن و پیشگیری از بیماریها دارد.