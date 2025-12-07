پخش زنده
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حجم خسارات آتش سوزی در جنگل الیت، این رویداد را تجربهای هشدار دهنده برای کل جنگلها توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در آتش سوزی اخیر جنگلی در منطقه الیت حدود ۲۰ درصد از درختان این جنگل، معادل ۱۵۰ تا ۱۸۰ هکتار در آتش سوخت که رقمی هشداردهنده است و ضرورت پیشبینی و آمادگی بیشتر در برابر چنین حوادثی را یادآور میشود.
به گفته مدیران حاضر در عملیات اطفای حریق، بیش از ۲۰۰ نیروی داوطلب مردمی در عملیات مشارکت داشتند، اما اظهارات میدانی حکایت از این دارد که کمبود تجهیزات اولیه در ساعات حساس حادثه یکی از مشکلات برای مهار آتش در نخستین ساعات بوده است.
همچنین اگرچه حضور بالگردهای آبپاش و سایر امکانات هوایی در مهار آتش موثر بود، اما به گفته برخی از اعضای گروههای امدادی چنانچه این امکانات زودتر بسیج میشد، سرایت آتش به مناطق دیگر قابل پیشگیری بود.
همزمان برخی از مقامات مشارکت کننده در عملیات مهار آتش به موفقیت آمیز بودن کار عقیده دارند و از صدا و سیما میخواهند که با برنامههای انتقادی و پخش اظهارنظرهایی گه توقع بیشتری دارند، "تصویر شیرینِ این نوع مدیریت را در ذهن مردم تلخ نکند. "
در ده سال اخیر، میانگین سالانه آتشسوزی جنگلهای کشور حدود ۱۸ هزار هکتار بوده و در برخی سالها این رقم حتی به ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار رسیده است.