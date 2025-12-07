پخش زنده
کاروان ایران با نام «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» برای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان، صبح امروز راهی دبی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان ۱۹ تا ۲۲ آذر به میزبانی شهر دبی در کشور امارات برگزار می شود. به همین منظور کاروان ایران با ۱۹۴ ورزشکار امروز یکشنبه ۱۶ آذر عازم امارات شد تا در این رویداد برای حفظ عنوان قهرمانی دوره گذشته با سایر کشورها به رقابت بپردازد.
کاروان ایران به سرپرستی مریم کاظمیپور، نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک و با نام «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان حضور خواهد داشت. ضمن اینکه شعار کاروان «ایمان، ایستادگی، اقتدار» انتخاب شده است.
این برای دومین بار است که دبی میزبانی این رویداد را بر عهده میگیرد. شعار این دوره «تولدی برای پرواز به اوج» است که روحیه، اراده و استقامت ورزشکاران جوان پارالمپیکی آسیا را منعکس میکند. ضمن اینکه نشان رسمی بازیها با الهام از نخل جمیرا، مشعل، پویایی ورزشکار و نوآوری طراحی شده است.
نماد پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان از «روباه صحرایی اماراتی» یا روباه روپل (Rüppell’s Fox) الهام گرفته است؛ گونهای بومی که به دلیل هوش، چابکی و سازگاری بالا، نمادی از روحیه ورزشکاران جوان پارا در قاره آسیا است.
در طراحی این نماد چهار ویژگی برجسته مورد توجه قرار گرفته است:
گوشهای بزرگ که نماد هوشیاری و تمرکز هستند و نشان میدهند ورزشکاران جوان با دقت و آگاهی به دنبال رشد و پیشرفتاند.
لبخند روشن و مطمئن که بیانگر امید، شادی و روحیه مثبت در ورزش است و پیوند میان جوانان سراسر قارهی آسیا را به تصویر میکشد.
پای مصنوعی که به عنوان نمادی از قدرت، شجاعت و اراده، استقامت و توانمندی ورزشکاران دارای معلولیت را گرامی میدارد.
رنگهای گرم الهامگرفته از صحرای امارات که انعکاسی از پایداری، غرور و احساس تعلق به سرزمین مادری است و ارتباط عمیق این نماد را با فرهنگ میزبان بازیها نشان میدهد.
این روباه پرانرژی و مصمم، بازتابی از روحیه جوانی، جسارت و مقاومت است که جوهره بازیهای پاراآسیایی جوانان را شکل میدهد.
این دوره از بازیها قرار بود به میزبانی تاشکند برگزار شود، اما ازبکستان اعلام کرد که به دلیل آماده نبودن زیرساختهای لازم در اماکن برگزاری، شرایط لازم برای میزبانی در زمان مقرر را ندارد، به همین دلیل در فروردین ۱۴۰۴ میزبانی دبی قطعی شد.
نخستین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان در سال ۲۰۰۹ با حضور ۴۶۶ ورزشکار از ۲۹ کشور در رشتههای تنیس، دوومیدانی، شنا، تنیس روی میز، گلبال و بوچیا برگزار شد و کاروان ایران با ۲۶ مدال طلا، ۲۴ نقره و ۱۸ برنز و مجموع ۶۸ مدال بعد از ژاپن به مقام نایب قهرمانی رسید.
شهر کوالالامپور پایتخت مالزی میزبان دومین دوره بازیها در سال ۲۰۱۳ بود. در آن دوره ۱۲۰۰ ورزشکار از ۲۹ کشور در رشتههای دوومیدانی، شطرنج، شنا، جودو، وزنهبرداری، بدمینتون، والیبال نشسته، تنیس، بوچیا، تینس روی میز، تیراندازی با کمان، بولینگ، گلبال و بسکتبال با ویلچر با یکدیگر رقابت کردند. کاروان ایران نیز با ۲۷ مدال طلا، ۱۳ نقره و ۱۹ برنز و مجموع ۵۹ مدال باز هم پایینتر از ژاپن در رده دوم جدول توزیع مدالها ایستاد.
سومین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان در سال ۲۰۱۷ و به میزبانی شهر دبی در امارات برگزار شد. آن دوره از مسابقات با حضور ۸۰۰ ورزشکار در رشتههای دوومیدانی، بدمینتون، بوچیا، گلبال، وزنهبرداری، شنا و تنیس روی میز برگزار شد و کاروان ایران که با ۱۱۶ ورزشکار شرکت کرده بود، با ۳۹ مدال طلا، ۴۴ نقره و ۳۵ برنز باز هم دوم شد.
چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان در سال ۲۰۲۱ روزهای ۱۱ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۰ به میزبانی بحرین و با حضور بیش از ۸۰۰ ورزشکار برگزار شد. در این دوره کاروان ایران با شعار «اراده، تلاش، پیروزی» و با ۱۱۱ ورزشکار در ۹ رشته پاراتنیس روی میز، پارابدمینتون، پاراتکواندو، گلبال، پارادوومیدانی، پارا شنا، پاراوزنهبرداری، بوچیا و بسکتبال با ویلچر شرکت کرد و با مجموع ۱۴۴ مدال شامل ۵۱ طلا، ۵۸ نقره و ۳۵ برنز نخستین بار قهرمان شد.
پنجمین دوره بازیها قرار است از چند روز دیگر با حضور ۱۳۵۰ ورزشکار در ۱۱ رشته از ۳۵ کشور برگزار شود. کاروان ایران نیز با ۱۹۴ ورزشکار (۷۴ خانم و ۱۲۱ آقا) و در رشتههای زیر در این رویداد شرکت خواهد کرد:
آقایان (۱۱ رشته): بسکتبال با ویلچر (۳ نفره)، بوچیا، پارابدمینتون، پاراتکواندو، پاراتنیس روی میز، پارادوومیدانی، پاراشنا، گلبال، پارامچاندازی، پاراوزنهبرداری
بانوان (۱۰ رشته): بسکتبال با ویلچر (۳ نفره)، بوچیا، پارابدمینتون، پاراتکواندو، پاراتیراندازیباکمان، پاراتنیس روی میز، پارادوومیدانی، گلبال، پارامچاندازی، پاراوزنهبرداری
افزایش قابل توجه اعضای کاروان ایران نشان میدهد که هدفگذاری اصلی برای این کاروان، دفاع از عنوان قهرمانی دوره گذشته است.