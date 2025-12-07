به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در بازدید محسن مشایخی به همراه تقی زاده معاون فرمانداری، بخشدار مرکزی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و رئیس شورای اسلامی شهر آغاجاری از جاده ورودی شهر، عملیات اجرایی بهسازی بلوار ورودی شهر آغاجاری مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به آغاز عملیات زیباسازی و نوسازی بلوار ورودی شهر آغاجاری از سمت امیدیه اظهار داشت: اکنون عملیات تخریب و جمع آوری بلوار قدیمی در حال انجام است و بلافاصله پس از اتمام این کار، عملیات بهسازی بلوار اجرا می‌شود.

وی در جریان این بازدید میدانی خواستار نظارت جدی بر کیفیت اجرای کار، تسریع در عملیات اجرایی و تداوم آن تا تکمیل پروژه نوسازی بلوار ورودی شهر آغاجاری شد.

مشایخی از همشهریان و رانندگان خودرو‌های عبوری درخواست کرد که با توجه به عملیات برداشتن بلوار قدیمی و حضور ماشین آلات و عوامل انسانی پیمانکار در جاده ورودی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

گفتنی است پروژه بهسازی و زیباسازی بلوار ورودی شهر آغاجاری از سمت امیدیه با مشارکت اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شهرداری آغاجاری در حال انجام می‌باشد.