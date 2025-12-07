۱۲ هزار تُن کود یارانهای بین کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای امسال ۱۲هزار تُن انواع کود با قیمت یارانهای بین کشاورزان توزیع شده است.
وی بیان کرد: از این میزان ۹ هزار و ۲۰۰ تن آن از مرداد تاکنون برای انجام کشت پاییزی بین کشاورزان استان توزیع شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: در فصل کشت پاییزه با توجه به اینکه هنوز در استان شاهد بارش باران نبودهایم، کشاورزان بخشی از کشت آبی را انجام دادهاند و بخش قابل توجهی از سهمیه کود کشت پاییزه را تحویل گرفتهاند.
وی تاکید کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی متصدی تامین و توزیع انواع نهادههای کشاورزی مورد نیاز کشت محصولات در استان است.
لاهوتی اضافه کرد: این شرکت از محل تولیدات داخلی و واردات در فصول مختلف کشت و در کوتاهترین زمان ممکن، اقدام به تامین نهادههای کشاورزی مورد نیاز میکند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ادامه داد: کودهای تولید داخل به شکل مستقیم از مبادی به انبارهای کارگزاریها حمل و کودهای وارداتی پس از ذخیرهسازی در انبارهای شرکت در سراسر استان، به کارگزاران شرکت به منظور توزیع بر اساس برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان برای توزیع به صورت یارانهای تحویل میدهد.