به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید علی لاهوتی افزود: ۱۰ هزار و ۴۲۶ تن کود اوره، ۹۰۷ تن کود‌های فسفاته و ۷۱۰ تن کود‌های پتاسه بین بهره‌برداران استان توزیع شده است.

وی بیان کرد: از این میزان ۹ هزار و ۲۰۰ تن آن از مرداد تاکنون برای انجام کشت پاییزی بین کشاورزان استان توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: در فصل کشت پاییزه با توجه به اینکه هنوز در استان شاهد بارش باران نبوده‌ایم، کشاورزان بخشی از کشت آبی را انجام داده‌اند و بخش قابل توجهی از سهمیه کود کشت پاییزه را تحویل گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی متصدی تامین و توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز کشت محصولات در استان است.

لاهوتی اضافه کرد: این شرکت از محل تولیدات داخلی و واردات در فصول مختلف کشت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدام به تامین نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز می‌کند.