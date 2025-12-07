مسابقه «ماندنی ها»، پویانمایی «گروه مبتکران»، برنامه «مسیر را» و نمایش «سرداران سرحد»، خبر‌های امروز رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل جدید مسابقه «ماندنی‌ها»، به زودی از شبکه نسیم پخش می‌شود.

سنجش دانش و اطلاعات عمومی شرکت کنندگان موضوع این مسابقه است.

«گروه مبتکران»، هر روز ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه از شبکه پویا پخش می‌شود.

این پویانمایی داستان شخصیت‌هایی است که برای حل مسائل، دست به اختراع می‌زنند.

شبکه افق «مسیر» را شنبه‌ها ساعت ۲۲ پخش و یکشنبه‌ها ساعت ۱۴ بازپخش می‌کند

گفت‌و‌گو درباره رویداد‌های تاریخی رویکرد این برنامه است.

مبارزه سرداران بلوچ، با اشغالگران انگلیسی در سال ۱۸۷۷ میلادی، موضوع نمایش «سرداران سرحد» است.

این اثر هر شب ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش می‌شود.