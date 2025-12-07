وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان سال از خط تولید جدید خودرو‌های هیبریدی و برقی رونمایی می‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید محمد اتابک وزیر صمت از رونمایی خط تولید جدید خودرو‌های هیبریدی خبر داد و گفت: سال آینده، خط تولید خودرو‌های هیبریدی در ایران رونمایی خواهد شد. این تحول، گامی بزرگ به سوی بهبود صنعت خودروسازی داخلی و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی است. افتتاح اولین خودرو‌های هیبریدی که توسط خودروسازان داخلی تولید می‌شود، در برنامه‌های آینده قرار دارد.

وی افزود: تولید خودرو‌های هیبریدی به میزان تقاضای بازار بستگی دارد. بنابراین، با خریداری این خودروها، ظرفیت خط تولید نیز به طور طبیعی افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: این افزایش ظرفیت می‌تواند به بهبود دسترسی مشتریان به خودرو‌های هیبریدی کمک کند و همچنین منجر به کاهش قیمت‌ها شود.

وزیر صمت گفت: اکثر خودرو‌هایی که در حال حاضر در حال ساخت هستند، از موتور‌های جدید بهره‌مند خواهند بود. این موتور‌ها به گونه‌ای طراحی خواهند شد که مصرف سوخت آنها به زیر ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برسد، بر اساس دستورات رئیس‌جمهور. این تغییرات به بهبود کارایی و کاهش هزینه‌های سوخت برای کاربران کمک خواهد کرد.

وی گفت: در صورتی که خودرویی با موتور هیبریدی جدید به بازار عرضه شود، مصرف سوخت آن می‌تواند به میزان قابل توجهی نسبت به خودرو‌های قدیمی کاهش یابد.

اتابک افزود: در کنار تولید خودرو‌های جدید، بنزین‌هایی که تست‌های ۸۵ گانه و ۱۲۵ گانه را با موفقیت پشت سر می‌گذارند، همچنان به تولید خود ادامه خواهند داد. این تست‌ها به منظور اطمینان از کیفیت و کارایی بنزین‌ها انجام می‌شود و به خودروسازان این امکان را می‌دهد که از سوخت‌های با کیفیت بالا استفاده کنند.