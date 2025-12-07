پخش زنده
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامه آموزش هوش مصنوعی برای دانشآموزان دوره اول متوسطه با همکاری معاونت علمی ریاستجمهوری و وزارت ارتباطات در حال پیگیری است و بهزودی در سطح ملی اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آذرکیش با تأکید بر اینکه مأموریت بنیادی مدرسه، «ارتقای کیفیت آموزش، توسعه عدالت آموزشی و تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی» است، نقش اجتماعات یادگیری را در پیشبرد اهداف کلان نظام آموزشی بسیار مهم دانست.
وی با اشاره به تعطیلی ناگزیر مدارس در برخی استانها به دلیل آلودگی هوا و ناترازی انرژی، از مدیران مدارس خواست تا با اجرای دقیق ماده ۸۷ آییننامه اجرایی مدارس، برای جبران عقبماندگیهای آموزشی، برنامهای منسجم، زمانبندیشده و قابل ارزیابی تهیه کنند.
معاون آموزش متوسطه با بیان اینکه «مدرسه باید آخرین سازمانی باشد که تعطیل میشود و اولین نهادی باشد که بازگشایی میگردد»، خواستار آن شد که تمامی مدارس کشور ظرف ۱۵ روز بعد از جبران زمانهای از دست رفته آموزش، گزارش مستند برگزاری این کلاسهای جبرانی را به ستاد ارسال کنند.
وی در ادامه با اشاره به شاخصهای مهم برنامه هفتم توسعه، از جمله کاهش نرخ بازماندگی تحصیلی، افزایش پوشش تحصیلی و بهبود میانگین نمرات درسی، تأکید کرد که تحقق این اهداف فقط با همکاری یکپارچه ادارات کل استانها و همراهی مدارس امکانپذیر است.
