به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حسین بهداروندی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی خوزستان با اشاره به اختصاص ۴ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال به خوزستان برای حمایت از دامداران گفت: این تسهیلات با نرخ سود ۱۵ درصد و بازپرداخت یک‌ساله، در اختیار دامداران برای تأمین دام (دام سبک و سنگین صنعتی) و خرید علوفه روستایی و عشایری قرار داده شد.

او هدف از این اقدام را کاهش مشکلات مالی دامداران و کمک به رونق بخش پرواربندی در استان عنوان کرد و افزود: بر اساس این ابلاغ، اقدامات لازم برای تخصیص و پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط با سرعت و دقت در دستور کار قرار گرفت.

بهداروندی گفت: تاکنون به ۶۲۸ طرح پرواربندی، مبلغ ۲ هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال از این تسهیلات پرداخت شده که این امر نقش مؤثری در رونق تولید، تأمین نهاده‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در بخش دامپروری استان ایفا کرده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی خوزستان ادامه داد: با اجرای موفق این طرح و پرداخت به موقع و هدفمند تسهیلات، استان خوزستان موفق به کسب رتبه اول در کشور در زمینه جذب و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحد‌های پرواربندی شده است که این موفقیت، حاصل همکاری بین بخشی مؤثر، پیگیری مستمر کارشناسان و اعتماد دامداران و سرمایه‌گذاران این حوزه است.