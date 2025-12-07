پخش زنده
دبیر شورای نگهبان، مدیر حوزههای علمیه و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در پیامهای جداگانهای رحلت آیت الله محمود عبداللهی را تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور در بخشی از پیام تسلیت گفت: فقدان فاضل ارجمند، ابوالشهید حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالجواد عبداللهی (رضوان الله تعالی علیه) را تسلیت عرض نموده و برای آن عالم با اخلاص، پرتلاش و خدوم، روح و رضوان ربوبی و غفران بیکران و برای بازماندگان، سلامتی، عزت و اجر الهی خواهانم.
دبیر شورای نگهبان هم در مورد شخصیت این روحانی برجسته گفت: ایشان از پیشگامان و شخصیتهای برجسته نهضت انقلاب سلامی در استان اصفهان بود که در کنار تواضع بینظیر و مثالزدنی، سراسر عمر شریف خود را با اخلاص وقف دفاع از ارزشهای اسلامی و خدمت بیوقفه به نظام و مردم شریف نمود.
آیتالله احمد جنتی در این پیان تاکید کرده است: این فقید سعید که مفتخر به تقدیم فرزند شهید به اسلام بود، دارای سوابق و کارنامهای درخشان و جامع در سنگرهای مهمی از جمله خدمت در قوه قضاییه، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه انقلاب، امامت جمعه سپاهان شهر، دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان، ریاست و عضویت مؤثر در هیأتهای نظارت بر انتخاباتهای ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری استان اصفهان بود.
حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور هم گفت: ایشان از پیشگامان نهضت انقلاب اسلامی و از یاران صدیق امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بودند که عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهلبیت (ع)، دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و خدمت به مردم شریف اصفهان خصوصا در مسند قضا و اجرای عدالت سپری کردند.
در بین تمام صفات و ویژگیهای اخلاقی و رفتاری ایشان، تواضع بینظیر و مثالزدنی این روحانی وارسته و مخلص برای اینجانب تعجببرانگیز بود.