به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره به شرح زیر است:

در پی شکایت رضا فرجی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۴۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۷ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۲۷۵ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱۵ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۶۰۰ ریال قرار رد صادر کرد.

با توجه به شکایت محمد سلطانی مهر از باشگاه استقلال خوزستان، کمیته وضعیت حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.

در پرونده شکایت مهدی ایزدی از باشگاه بعثت کرمانشاه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.