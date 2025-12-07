به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور گروهی از هر گروه ۸ تیم به دور یک هشتم نهایی (یک چهارم نهایی کنفرانس غرب و شرق) صعود کردند. در دور‌های یک هشتم نهایی برای هر مصاف ۳ دیدار در نظر گرفته شد که تیمی که به ۲ پیروزی دست یابد به دور بالاتر صعود کرد. نتایج مسابقات به این شرح است:

فینال در فورت لودردیل فلوریدا: (تک دیدار)

اینترمیامی (قهرمان کنفرانس شرق) ۳ - ۱ ونکوور وایت کپز (قهرمان کنفرانس غرب)

برای اینترمیامی ادیر ویدال - گل به خودی مدافع ونکوور - در دقیقه ۸، رودریگو دی پائول ۷۱ و تادئو آلنده ۶ + ۹۰ گلزنی کردند. در تیم اینترمیامی لیونل مسی فوق ستاره کهنه کار آرژانتینی به طور کامل بازی کرد. جوردی آلبا مدافع و سرجیو بوسکتس هافبک مطرح اسپانیایی در پایان این بازی با فوتبال حرفه‌ای وداع کردند. / در تیم ونکوور توماس مولر مهاجم مطرح و کهنه کار آلمانی به طور کامل بازی کرد. تیم اینترمیامی نخستین بار قهرمان شد.

در این دوره تیم‌های نیویورک سیتی و سن دیه گو سوم مشترک شدند.

در دوره قبل در ۲۰۲۴ تیم لس آنجلس گلکسی با شکست نیویورک ردبولز قهرمان شد و تیم‌های اورلاندو سیتی و سیاتل ساندرز به مقام سوم مشترک رسیدند.

در جدول گلزنان لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی تیم اینترمیامی با ۲۹ گل آقای گل شد.

در تاریخ لیگ‌ام ال اس آمریکای شمالی که از سال ۱۹۹۶ جایگزین لیگ ناسل شد، تیم لس آنجلس گلکسی با ۶ قهرمانی رکورد دار است و تیم دی سی یونایتد با ۴ قهرمانی دوم است. تیم کلمبوس کرو با ۳ قهرمانی سوم است و تیم هیوستون دینامو، اسپورتینگ کانزاس سیتی، سن هوزه ارث کوئیک و سیاتل ساندرز هر کدام دو بار قهرمان شدند.