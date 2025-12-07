به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی با هدف تقویت تعامل بین بخشی و حمایت و پیگیری مسائل و رفع مشکلات افراد دارای نیاز‌های ویژه مراکز حمایتی بوکان مورد ارزیابی قرارگرفت.

رسول باباییان گفت: در استان ۶۵ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند که از این تعداد ۷ هزار و ۳۰۰ خانوار در بوکان ساکن هستند. در سال گذشته ۵۲۱ واحد مسکونی را تعهد داشتیم که واگذار شده است و امسال هم ۴۲۸ واحد تعهد واگذاریی داریم. همچنین در حوزه اشتغال هم برای ۲ هزار و۲۴ نفر در سال گذشته و امسال هم ۱ هزار و ۵۴۰ نفر زمینه اشتغال فراهم شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۸۱ مرکز توانبخشی روزانه با ظرفیت سه هزار و ۸۰۳ نفر در استان فعالیت دارد که سه هزار و ۳۲ نفر از خدمات این مراکز با استفاده از یارانه دولتی بهره می‌برند و ماهانه ۵۴ میلیون ریال برای هر فرد تحت پوشش به حساب مراکز واریز می‌شود.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی درادامه گفت: همچنین ۳۰ مرکز شبانه‌روزی توانبخشی در استان با ظرفیت یک هزار و ۸۰۰ نفر فعالیت می‌کنند برای هر فرد یارانه‌ای معادل ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اختصاص می‌یابد.

در جریان این بازدید مسئولان با حضور در بخش‌های مختلف مراکز حمایتی، با کارشناسان و کادر درمانی دیدار و از نزدیک با نحوه ارائه خدمات توانبخشی، آموزشی و حمایتی آشنا شدند.

مسعود شجاعی رییس بهزیستی بوکان در حاشیه این بازید گفت: در سال گذشته در بوکان به تعداد ۲۴۴ نفر با اعتبار بالغ بر ۳۴ میلیارد تومان در زمینه‌های خودکفایی و اشتغال زایی با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی خودکفا و بهرمند شدند و به توسعه کسب و کار خود کمک کنند.

در حال حاضر تعداد ۸ هزار و ۵۰۰ نفر در شهرستان بوکان از خدمات بهزیستی بهرمند هستند.