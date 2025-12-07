رادیو فرهنگ هم‌زمان با فرا رسیدن ۱۶ آذر، مجموعه‌ای از برنامه‌های تحلیلی، تاریخی و فرهنگی را برای پاسداشت روز دانشجو پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو فرهنگ در ویژه‌برنامه‌های خود برای روز دانشجو تلاش کرده است تا روایتی دقیق و چندلایه از جایگاه دانشجوی ایرانی در تاریخ معاصر و زیست علمی امروز ارائه دهد. برنامه «روایت دانشجو» که یکشنبه از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۳ پخش می‌شود، با نگاهی تحلیلی و روایت‌محور به مرور تاریخچه روز دانشجو، سیر شکل‌گیری جنبش‌های دانشجویی و نقش آنان در تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی ایران می‌پردازد.

در این برنامه همچنین موضوعاتی همچون بازخوانی مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه دانشگاه و دانشجو، و ویژگی‌های دانشجوی طراز انقلاب اسلامی با تأکید بر «مطالبه‌گری مبتنی بر تمدن‌سازی نوین اسلامی» محور گفت‌و‌گو قرار می‌گیرد. بخشی از برنامه نیز به پیوند علم و فرهنگ در دانشگاه‌ها اختصاص دارد.

در ادامه ویژه‌برنامه‌های این روز، «مستند فرهنگ» ساعت ۱۹:۳۰، پخش خواهد شد، برنامه‌ای که با رویکردی مستند، رویداد ۱۶ آذر ۱۳۳۲ را بازخوانی می‌کند. این مستند به روایت شهادت سه دانشجوی دانشگاه تهران می‌پردازد که در اعتراض به سفر رسمی ریچارد نیکسون، معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا و ازسرگیری روابط ایران و بریتانیا به شهادت رسیدند، رویدادی که یکی از مهم‌ترین نماد‌های هویت اعتراض دانشجویی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود.

«سرزمین من» گروه تاریخ و اندیشه نیز ساعت ۱۳، از منظر تاریخ و هویت ایرانی به نقش جریان‌های دانشجویی در دهه‌های گذشته می‌نگرد.

هدف از این ویژه‌برنامه‌ها، بازنمایی پیوند میان دانشگاه، فرهنگ و هویت ایرانی و گفت‌و‌گو درباره تأثیر جریان دانشجویی بر تحولات اجتماعی کشور است که روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فزهنگ پخش می‌شود.