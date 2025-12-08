امروز: -
بدون تعارف با پدر و مادری که اشک رئیس جمهور را درآوردند

بدون تعارف با خانواده‌ای که با کار خیرشان اشک رئیس جمهور را در آوردند. برنامه بدون تعارف را میتوانید امشب ۱۷ آذر ۱۴۰۴ در خبر ۲۰:۳۰ مشاهده نمائید.
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ - ۱۱:۰۸
