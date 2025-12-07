به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول سازمان بسیج هنرمندان گفت: داوری آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره بر عهده سه استاد برجسته دانشگاهی و فعال حوزه شعر کشور خواهد بود.

سرهنگ عیسی جمشیدی، افزود: غلامرضا کافی، عضو هیات علمی بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز؛ پروانه نجاتی، مؤسس انجمن شعر زنان شیراز و صاحب ده‌ها اثر شعر و پدرام اکبری، نویسنده و طنز پرداز، دبیر سوگواره ملی شهدای شاه چراغ، مسئول خانه طنز بسیج هنرمندان استان فارس و مسئول انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد، داوری آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره را در سه بخش سنتی، سپید و نیمایی و ترانه و سرود بر عهده دارند.

وی ادامه داد: آثار و نفرات برگزیده توسط هیات داوران در هر بخش تا پایان آذرماه مشخص و همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه که تاریخ آن اعلام می شود مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.

جمشیدی اضافه کرد: تاریخ فراخوان جشنواره شعر ایران مهر از اوایل آبان ماه در کهگیلویه و بویراحمد آغاز و تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره در هر سه بخش سنتی، نیمایی و ترانه افزون بر ۱۵۰ اثر است.