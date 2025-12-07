به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: برای ارتقای محور‌های استان به ویژه تقاطع‌های دارای تصادفات و مقاطع مه گیر، در هشت ماه گذشته ۴ پروژه روشنایی نقطه‌ای و طولی به جاده‌های استان افزوده شده است.

فرخی افزود: همچنین در راستای ارتقای ایمنی تردد در محور‌های استان اجرای روشنایی در ۵ مقطع دیگر در حال انجام است.

به گفته وی روشنایی جاده‌ها و محور‌های مواصلاتی از جمله عوامل مهم در ارتقای ایمنی تردد، به ویژه در ساعات تاریکی شب و در شرایط جوی نامساعد است که این امر با کاهش چشمگیر تصادفات رانندگی افزایش هوشیاری رانندگان و بهبود دید آنها در جاده‌ها نقش آفرینی می‌کند.