شانزدهم آذر یادآور استقامت و شهامت دانشجویانی است که در برابر استبداد و استعمار به پا خاستند وبرای استقلال کشور جان فشانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، تظاهرات ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ دانشجویان در جریان کودتای آمریکا علیه مصدق و سفر نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به تهران بود که به حمایت از محمد مصدق صورت گرفت و با اینکه دانشجویان اکثرا از حزب توده و یا جبهه ملی بوده و اختلاف نظر‌هایی داشتند. تاریخ مبارزه با آمریکا از زمانی آغاز شد که آمریکایی‌ها با کودتا شاه را به قدرت رساندند و مصدق که به دنبال ملی کردن صنعت نفت رود را از میان برداشتند. آمریکایی‌ها عملا هر جنبش و باوری که سعی در استقلال کشور داشت را از میان برداشتند.

سه دانشجوی شهید احمد قندچی، مصطفی بزرگ‌نیا و مهدی شریعت رضوی پس از اینکه ارتش شاهنشاهی به دانشکده فنی حمله کرد و خونشان بر زمین جاری شد. در واقع این سه دانشجو پیش از بروز بارقه‌های انقلاب اسلامی شعار مرگ بر آمریکا را به با خون خود سرودند.

دانشجویان دانشکده‌های فنی، حقوق و علوم سیاسی، علوم، دندان‌پزشکی، پزشکی و داروسازی دانشگاه تهران در اعتراض به سفر دو چهره سیاسی آمریکا، دیوید آیزنهاور و ریچارد نیکسون در تاریخ ۱۳ آذر تظاهراتی اعتراضی را داخل دانشگاه شکل دادند که ۱۴ آذر هم ادامه یافت.

این تظاهرات ۱۵ آذر هم ادامه یافت تا با رفتن دانشجویان به خیابان‌های اطراف دانشگاه به خارج از محوطه دانشگاه کشیده شد. مأموران ارتش به دانشجویان معترض حمله کردند و با ضرب و شتم آنان، عده‌ای از آنان را دستگیر و زندانی کردند. اما فردای آن روز، متفاوت از سه روز قبل آغاز شد.

اساتید و دانشجویان هنگام مراجعه به دانشگاه متوجه تجهیزات و خودرو‌های نظامی ارتش و غیرعادی بودن فضای دانشگاه شدند و با وجود ممانعت نظامیان از حضور دانشجویان سر کلاس‌های درس، اما آنان به کلاس‌های درس رفتند و سربازان شهربانی و ارتش با حمله به دانشجویان و استادان، آنان را دستگیر کردند.

دسته‌ای از سربازان به سرعت با سرنیزه از در اصلی وارد دانشکده فنی شدند تا کسی فرار نکند، اما دانشجویان تصمیم به خروج از در‌های جنوبی و غربی دانشکده گرفتند. در این بین یکی از دانشجویان فریاد زد «دست نظامیان از دانشگاه کوتاه» هنوز صدای او خاموش نشده بود که سربازان، دانشجویان را به رگبار بستند.

دانشجویان از هر طرف فرار کردند. برخی با شکستن شیشه‌ها به آزمایشگاه پناه بردند و برخی به کلاس‌ها و دستشویی‌های دانشکده گریختند و جمع بیشتری که فرصت فرار نیافتند، هدف گلوله‌های مرگبار نظامیان قرار گرفتند و محوطه دانشکده فنی و پله‌ها رنگ خون گرفت.

در این حمله و گریز مصطفی بزرگ‌نیا و آذر شریعت‌رضوی از دانشجویان سال اول دانشکده فنی در همان لحظات اولیه به شدت زخمی و شهید شدند. احمد قندچی هم به شدت مجروح شد، اما به شهادت نرسید. با انتقال او به بیمارستان شماره دو نیروی زمینی ارتش و به دلیل بی‌توجهی مسوولان نظامی بیمارستان، ۲۴ ساعت بعد به دلیل شدت خونریزی به شهادت رسید.

