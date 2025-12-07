هشدار پلیس فتا درباره پیامکهای جعلی ثبتنام نهضت ملی مسکن
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از ارسال پیامکهای جعلی با موضوع «ثبتنام و انتخاب زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن» به صورت گسترده در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد و بر ضرورت احتیاط شهروندان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار داوود معظمی گودرزی اعلام کرد: این پیامکها حاوی لینکی هستند که کاربر را به درگاه اینترنتی جعلی یا صفحهای برای نصب بدافزار هدایت میکنند. با کلیک بر روی این لینک، امکان سرقت موجودی حساب بانکی، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات هویتی و نقض حریم خصوصی افراد به وجود میآید.
کلاهبرداران باجعل نام و نشان نهادهای رسمی مانند وزارت مسکن و با استفاده از عناوینی، چون «پرداخت قبض»، «اعتراض به یارانه»، «ثبت نام سبد کالا» یا «سامانه ابلاغ ثنا»، پیامکهای حاوی لینک مخرب را از طریق پیامک یا شبکههای اجتماعی منتشر میکنند.
هشدار به شرکتهای ارسال پیامک:
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به سهلانگاری برخی شرکتهای ارائهدهنده خدمات پیامکی، تاکید کرد که این شرکتها موظفند محتوا و اصالت لینکهای پیامکهای انبوه را بررسی کنند. در صورت عدم رعایت این مساله و ایجاد خسارت، این شرکتها به موجب قانون مسئول و ضامن خواهند بود.
توصیههای امنیتی به شهروندان:
· از کلیک کردن بر روی لینکهای موجود در پیامکهای مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن یا سایر موضوعات مشابه خودداری کنید.
· به شماره فرستنده پیامک توجه کرده و از صحت منابع اطلاعرسانی اطمینان حاصل نمایید.
· در صورت مشاهده تراکنش غیرمجاز یا کلیک ناخواسته بر روی لینک مشکوک:
۱. اینترنت گوشی همراه خود را بلافاصله قطع کنید.
۲. برنامههای مشکوک نصبشده را حذف نمایید.
۳. در اسرع وقت با در دست داشتن مدارک به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کنید.
شهروندان میتوانند موارد مشکوک را به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا از طریق سایت www.fata.gov.ir گزارش دهند.