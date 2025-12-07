به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نمایشگاه صنایع دستی و مواد غذایی بانوان بخش وراوی با هدف احیای اصالت و سنت وراوی، معرفی بانوان کارآفرین و رونق اقتصادی در هنرستان کارآفرین این شهر در حال برگزاری است.

این نمایشگاه با ۴۰ غرفه از جمله حصیربافی با برگ نخل، تلی‌بافی و زری‌بافی، دوخت لباس‌های اصیل محلی، قالی‌بافی، ظروف سرامیکی، ابزار سنتی مراسمات قدیمی، تریکوبافی، نقاشی و مواد غذایی برپا شده است.

این نمایشگاه از دیروز به مدت ۲ روز برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.