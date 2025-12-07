

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پروژه زیرگذر ورودی و خروجی تنگ‌چنار در محور شریانی یزد–کرمان که یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه و از نقاط حادثه‌خیز این مسیر مهم کشور به شمار می‌رود، پس از پنج سال توقف و کندی، وارد مرحله نهایی اجرا شده است.

فرماندار مهریز با اشاره به آغاز پروژه از سال ۱۳۹۸ گفت: در سال‌های گذشته به‌دلیل مشکلات اعتباری و ضعف پیمانکار قبلی، روند اجرای طرح متوقف شد؛ اما با انتخاب پیمانکار جدید و پیگیری‌های انجام‌شده، کلیه عملیات فنی تقریباً به پایان رسیده و بخش عمده خاک‌برداری نیز انجام شده است. اکنون پروژه در مرحله آماده‌سازی برای آسفالت‌ریزی و نصب تابلو و علائم قرار دارد.

به گفته عسگرزاده، طبق قول پیمانکار، پروژه تا اردیبهشت سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، مشروط بر تأمین به‌موقع اعتبارات.

در ادامه، مدیر حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های استان یزد نیز با تشریح دلایل تأخیر‌های گذشته گفت: به‌دلیل وجود تاسیسات گسترده زیرزمینی در محدوده تقاطع، زمان زیادی صرف جابه‌جایی آنها شد و همین موضوع علت محدود شدن جبهه کاری پیمانکار قبلی و کندی پیشرفت بود. فرآیند خاتمه قرارداد قبلی و تعیین پیمانکار جدید نیز زمان‌بر بود.

گل افزود: اکنون پروژه با سرعت قابل‌قبولی پیش می‌رود و امیدواریم تا بهمن‌ماه، پل دوم برای رفت‌وبرگشت خودرو‌ها قابل استفاده شود. بخش تکمیلی پروژه شامل تکمیل زیرگذر و نصب علائم نیز تا اردیبهشت سال آینده نهایی خواهد شد.

وی همچنین بیان کرد: حدود ۲۰ درصد از مبلغ کل پروژه به تأمین تابلو و علائم اختصاص دارد و تأمین نقدینگی این بخش تعیین‌کننده است. با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح استان و وزارت راه، روند تأمین اعتبار در حال انجام است.