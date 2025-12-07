پخش زنده
مسئول مرکز خدمات جامع سلامت شهید رئیسی منطقه احمدفداله دزفول از نجات جان یک مرد ۷۲ ساله ساکن این منطقه صعبالعبور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدیقه درویشی گفت: مرد سالمند ۷۲ ساله که سابقه بیماریهای قلبی و تنفسی داشت، با تنگی نفس شدید و فشارخون بالا به مرکز شهید رئیسی مراجعه کرده بود، با توجه به شرایط حساس بیمار و فاصله طولانی روستا تا مرکز درمانی، تیم سلامت مرکز شهید رئیسی، کارشناس مامایی شیما میرزاوند و پرستار مرکز، زهرا ناصری بلافاصله اقدامات اولیه درمانی را آغاز کردند.
وی افزود: پس از انجام اقدامات احیا و تثبیت وضعیت عمومی، علائم حیاتی بیمار به سطح پایدار رسید سپس با هماهنگی مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی دزفول، بیمار برای ادامه درمان تخصصی به بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان) منتقل شد.
درویشی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات سلامت در مناطق صعبالعبور اظهار داشت: تأخیر در دریافت خدمات درمانی یکی از چالشهای اصلی سلامت در این مناطق است و حضور بهموقع تیمهای سلامت میتواند از بروز پیامدهای جدی و خطرناک جلوگیری کند.
مسئول مرکز خدمات جامع سلامت شهید رئیسی منطقه احمدفداله دزفول بیان کرد: تقویت امدادرسانی و مراقبتهای اولیه در این نقاط، نقش مهمی در حمایت از گروههای آسیبپذیر از جمله سالمندان دارد.