مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از تحقق بخشی از وعدههای خود در حوزه تامین مسکن دانشجویان متاهل خبر داد و اعلام کرد که در سه ماه گذشته، ۷۶ باب خوابگاه جدید در سراسر کشور افتتاح شده است.
عبدالرضا دیانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: خوابگاههای متاهلی جدید در دانشگاههای رفسنجان، کرمان، همدان، مازندران و شوشتر تکمیل و به بهره برداری رسیدند.
وی افزود: تا پایان سال جاری، ۳۰۰ باب خوابگاه متاهلی دیگر نیز افتتاح خواهد شد تا گام موثری در جهت رفع مشکلات اسکان دانشجویان برداشته شود.
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به تکمیل طرحهای نیمهتمام و فعالسازی ظرفیتهای جدید گفت: درصورت تامین منابع مالی و مساعدت سازمان برنامه و بودجه و نهادهای حاکمیتی همچون بنیاد علوی، ستاد اجرائیات فرمان حضرت امام (ره) و ستاد ملی جوانی جمعیت، ما آمادگی کامل داریم تا با تکمیل هزار و ۳۰۰ طرح نیمه تمام خوابگاهی و همچنین ۸۲۰ باب خوابگاهی که با تغییر کاربری قابل بهرهبرداری هستند، آنها را وارد مدار کرده و برای استفاده دانشجویان متاهل به دانشگاهها تحویل بدهیم.