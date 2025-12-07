پخش زنده
امروز: -
باامضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان شیلات ایران و بنیاد برکت مقرر شد از طرح های دانش بنیان و اشتغالزا در عرصه پرورش آبزیان و صنایع مربوطه حمایت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی شیلات و آبزیان، تفاهمنامه ای میان سازمان شیلات و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با اولویت حمایت از طرحهای دانشبنیان، فنآوری و اشتغالزا به امضای معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران و مدیرعامل و عضو هیات مدیره بنیاد برکت به امضا رسید.
امروز همچنین در چهارمین روز این نمایشگاه که در تهران در حال برگزاری است ۱۰۸۴ طرح شیلاتی با سرمایهگذاری ۱۸،۳۵۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
به گفته حمزه رستمپور، رئیس شیلات این رقم تا سال آینده می تواند دو برابر شود.