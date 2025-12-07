پخش زنده
امروز: -
مهلت ارسال اثر به دومین جشنواره ملی موسیقی خلاق تا ۳۰ دی ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تصمیم با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای هنرمندان سراسر کشور در تکمیل و ارسال آثار خلاقانه خود اتخاذ شده است. سایر شرایط و محورهای اعلامشده در فراخوان اولیه بدون تغییر باقی خواهند ماند.
امید قبادی دبیر جشنواره اظهارکرد: با توجه به حجم بالای آثار دریافتی و درخواستهای فراوان از سوی هنرمندان در استانها و شهرستانهای مختلف، تصمیم بر آن شد تا زمان ارسال آثار تمدید شود تا امکان حضور پررنگتر و متنوعتر هنرمندان فراهم شود. بنابراین، هنرمندان علاقهمند میتوانند تا پایان روز ۳۰ دی ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه رسمی جشنواره برای بارگذاری و ارسال آثار خود اقدام کنند.