راننده یک دستگاه مینی‌بوس که برای سرقت طلا و جواهرات، زن جوانی را به قتل رسانده بود به دام پلیس استان قزوین افتاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردار محمد قاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان، اعلام کرد: در پی وصول خبری مبنی بر فقدانی خانمی جوان در شهرستان البرز که برای رفتن به سرکار از منزل خارج و دیگر خبری از سرنوشت وی در دست نیست، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: پس از کشف جسد این فرد، تحقیقات نشان داد مقتول آخرین بار در شهر بیدستان سوار یک مینی‌بوس شده است.

وی افزود: با اقدامات فنی و پلیسی، راننده مینی‌بوس شناسایی و طی عملیات غافلگیرکننده دستگیر شد.

به گفته فرمانده انتظامی استان، متهم ۳۳ ساله پس از بازجویی به قتل اعتراف و انگیزه خود را سرقت طلا و جواهرات مقتول عنوان کرد.

پرونده این فرد برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است.