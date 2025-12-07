پخش زنده
استاندار گیلان دانشگاه را منشأ تحولات اجتماعی و پایهگذار توسعه علمی و اقتصادی کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ هادی حق شناس در پیامی به مناسبت ۱۶ آذر با گرامیداشت یاد شهیدان دانشجو و بر نقش تعیینکننده دانشجویان در پیشرفت جامعه تأکید کرد.
وی ۱۶ آذرماه را نماد مقاومت، آزادگی و ایستادگی دانشجویان ایران در برابر استعمار و خودکامگی توصیف کرد و این روز را گرامی داشت.
در این پیام آمده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
شانزدهم آذر، روز مقاومت و ایستادگی دانشجویان این سرزمین در برابر استعمار، استبداد و خودکامگی، در دفتر پرافتخار تاریخ ایران بهصورت ماندگار ثبت شده است.
این روز بزرگ یادآور شهادت سه آذر اهورایی دانشگاه؛ شهیدان مهدی شریعترضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگنیا است؛ دلیرمردانی که ندای آزادیخواهی و استقلالطلبی را در برابر نظام استبدادی پهلوی طنینانداز کردند و برای همیشه درس استکبارستیزی، عزتخواهی و آزادگی را به نسل دانشجو هدیه دادند.
امروز نیز جامعه دانشگاهی ما مبدأ تحولات، خاستگاه عدالتجویی و پایگاه آرمانخواهی است و بیتردید رشد و توسعه همهجانبه کشور، تحقق اقتصاد دانشبنیان و تقویت بنیانهای زندگی شایسته برای همه ایرانیان، در گرو تداوم مجاهدتهای علمی و تلاشهای خستگیناپذیر دانشگاهیان است.
بدینوسیله ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، روز دانشجو را که نماد آزادگی و استکبارستیزی دانشجوی مسلمان است، به همه دانشجویان، اساتید و دانشگاهیان عزیز استان گیلان تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند منّان، عزت، سربلندی و سلامتی همگان را مسئلت دارم.
هادی حقشناس
استاندار گیلان