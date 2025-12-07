برگزاری اردوی جهادی راهیان خدمت در روستای نقدوز اهر
فرمانده سپاه ناحیه اهر از برگزاری اردوی جهادی راهیان خدمت در روستای نقدوز این شهرستان با حضور تیم ۴۰ نفر تخصصی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ پاسدار توکل فرهادی گفت:گروه جهادی شهدای سلامت بسیج دانشجویی علوم پزشکی تبریز با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه عاشورا و ناحیه اهر، بسیج جامعه پزشکی اهر و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در روستای کمبرخوردار نقدوز حضور یافت.
فرهادی خاطرنشان کرد:در این برنامه جهادی یک تیم ۴۰ نفر تخصصی شامل دندانپزشکی، پزشک عمومی، خدمات دارویی، توانبخشی، مامایی و همچنین بخشهای فرهنگی و اجتماعی به ارائه خدمت پرداختند.
فرمانده سپاه ناحیه اهر گفت: برنامه در قالب اردوی راهیان خدمت برگزار شد اردویی که با هدف گسترش عدالت در ارائه خدمات سلامت، تقویت روحیه جهادی، آشنایی نزدیک گروههای تخصصی با نیازهای واقعی مناطق محروم و ایجاد پیوند میان مردم و گروههای خدمترسان طراحی شده است.
وی گفت:تسهیل دسترسی ساکنان مناطق کمبرخوردار به خدمات درمانی، ارتقای شاخصهای سلامت و تقویت سرمایه اجتماعی از مهمترین اهداف راهیان خدمت در این منطقه است.