به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ پاسدار توکل فرهادی گفت:گروه جهادی شهدای سلامت بسیج دانشجویی علوم پزشکی تبریز با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه عاشورا و ناحیه اهر، بسیج جامعه پزشکی اهر و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در روستای کم‌برخوردار نقدوز حضور یافت.

فرهادی خاطرنشان کرد:در این برنامه جهادی یک تیم ۴۰ نفر تخصصی شامل دندانپزشکی، پزشک عمومی، خدمات دارویی، توانبخشی، مامایی و همچنین بخش‌های فرهنگی و اجتماعی به ارائه خدمت پرداختند.

فرمانده سپاه ناحیه اهر گفت: برنامه در قالب اردوی راهیان خدمت برگزار شد اردویی که با هدف گسترش عدالت در ارائه خدمات سلامت، تقویت روحیه جهادی، آشنایی نزدیک گروه‌های تخصصی با نیاز‌های واقعی مناطق محروم و ایجاد پیوند میان مردم و گروه‌های خدمت‌رسان طراحی شده است.

وی گفت:تسهیل دسترسی ساکنان مناطق کم‌برخوردار به خدمات درمانی، ارتقای شاخص‌های سلامت و تقویت سرمایه اجتماعی از مهمترین اهداف راهیان خدمت در این منطقه است.