به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: حدود ۶ میلیون سند دفترچه‌ای در کشور وجود دارد که با برنامه ریزی‌ها قرار است در مدت سه سال؛ به تک برگ تبدیل شوند.

با اعلام این سازمان و طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان، بابت صدور و تعویض سند، و هزار و ۷۰۰ تومان، برای بهای اوراق سند، دریافت می‌شود.