به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان شمالی، در جلسه ستاد جوانی جمعیت استان، با اشاره به برنامه‌های هفته گرامیداشت مقام زن گفت: دیدار با رئیس‌جمهور، وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی، آزادی چند زن زندانی، رونمایی از سند توسعه، ارتقا وضعیت زنان استان، ارائه خدمات رایگان، افتتاح پارک بانوان و اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته هستند.

وی همچنین از برگزاری رویداد مهم «ایران من جوان بمان» خبر داد و افزود: حمایت دستگاه‌های اجرایی در این زمینه قابل تقدیر است.

الهامی تأکید کرد که مشوق‌های فرزندآوری باید به‌موقع و دقیق اجرا شود تا اثرگذاری لازم را در سیاست‌های جمعیتی داشته باشد.