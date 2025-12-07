پخش زنده
معاون وزیر علوم در امور دانشجویان از برنامه جامع وزارت علوم برای ساخت و تحویل ۶ هزار و ۱۷ باب خوابگاه متاهلی در دانشگاههای سراسر کشور تا پایان برنامه پنج ساله هفتم توسعه (تا سال ۱۴۰۷) خبر داد.
سعید حبیبا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ستادی ویژه برای تحقق این هدف مهم یعنی ساخت خوابگاه متاهلی تشکیل دادهاند. این ستاد با وظیفه پیگیری، رفع موانع و حمایت از دانشگاهها، فرآیند ساخت و تجهیز این خوابگاهها را تسهیل خواهد کرد، هرچند اجرای اصلی طرحها بر عهده خود دانشگاههاست.
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: تاکنون حدود ۵۰۰ باب خوابگاه در دانشگاهها ساخته و تحویل دانشجویان شده است. همچنین پیشبینی میشود تا پایان سال جاری نیز ۳۰۰ باب خوابگاه دیگر به این تعداد اضافه شود.
معاون وزیر علوم در امور دانشجویان گفت: امیدواریم با تداوم این تلاشها و حمایتها، بتوانیم تا پایان برنامه پنج ساله هفتم توسعه، وعده ساخت حدود ۶ هزار و ۱۷ خوابگاه متاهلی را به طور کامل محقق و این واحدها را به دانشجویان متاهل تحویل دهیم.