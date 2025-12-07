پخش زنده
دومین گروه از ایرانیانی که دولت آمریکا آنها را به عنوان مهاجر غیرقانونی زندانی کرده بود، امشب به وقت تهران از ایالت آریزونای آمریکا و از طریق قاهره و کویت، به تهران منتقل میشوند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، از زمان آغاز این دوره ریاست جمهوری ترامپ، در مجموع حدود ۲ میلیون مهاجر غیر قانونی از ملیتهای مختلف به صورت اخراج اجباری یا خروج داوطلبانه، خاک آمریکا را ترک کردهاند. ضمن اینکه همچنان حدود ۶۶ هزار مهاجر غیرقانونی در زندانهای اداره مهاجرت آمریکا حبس هستند که چند صد نفرشان ایرانیاند.
دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن در تمام این مدت به منظور حمایت از این هموطنان، با آنان در بیش از ۱۴ زندان سراسر آمریکا در تماس بوده یا ملاقات بوده است.
ابوالفضل مهرآبادی رئیس دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن در این باره گفت: تعدادی که در حقیقت اخراج نهاییشان از سوی قاضی اداره مهاجرت نهایی شده اینها تصمیم دارند به جای اینکه در زندانها آمریکا وقتشان سپری بشود یا به کشور ثالث اینها را اعزام کنند، تصمیم دارند به کشور بازگردند. خوشبختانه با ملاقاتهایی که در زندان با این عزیزان انجام شد، ما به این عزیزان اطمینان خاطر دادیم که بازگشتشان به کشور بلامشکل است و هیچ مشکلی ندارد و آغوش کشور به روی این عزیزان باز است.
در این چارچوب، نخستین هواپیمای حامل ۵۳ مهاجر غیرقانونی ایرانی بازداشت شده، هشتم مهرماه وارد ایران شد و حالا قرار است صبح روز یکشنبه به وقت محلی، یکشنبه شب به وقت تهران، هواپیمای حامل حدود ۵۵ ایرانی دیگر که به علت مهاجرت غیرقانونی در زندانهای آمریکا محبوس هستند، ایالت آریزونا را به مقصد قاهره پایتخت مصر ترک کند و سپس از طریق کویت به تهران منتقل شوند.
رئیس دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن در این باره هم گفت: الان تعدادی از عزیزان هموطن هستند که از وضعیت خود در زندانها واقعاً ناراحتند و علاقهمند هستند هرچه زودتر برای بازگشتشان تسهیلاتی فراهم شود. در پرواز چارتر (دربست) قبلی، دولت قطر این موضوع را پیگیری میکرد که قرار بود ۱۲۰ نفر در آن پرواز باشند، اما متاسفانه در نهایت این کار را با حدود ۵۳ نفر انجام دادند و الان هم باز دولت کویت محدودیتی به همان شکل قائل شده است و الان تعداد زیادی از هموطنان که منتظر بازگشت به ایران هستند از این بابت واقعاً ناراحت هستند.