معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: جلوگیری از انسداد مسیر در کریدورهای ده‌گانه جاده‌ای، که بیش از ۶۵ درصد جابه‌جایی کالا و مسافر کشور در بستر آنها انجام می‌شود، اصلی‌ترین هدف طرح راهداری زمستانی سال ۱۴۰۴ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اروجعلی علیزاده در نشست هماهنگی طرح راهداری زمستانی ۱۴۰۴، با تأکید بر اهمیت حفظ پویایی محورهای مواصلاتی کشور، گفت: جلوگیری از انسداد مسیر در کریدورهای ده‌گانه جاده‌ای، که حدود ۶۵ درصد حمل کالا و مسافر را بر عهده دارند، در صدر برنامه‌های این طرح قرار دارد.

علیزاده با اشاره به سهم بیش از ۹۰ درصدی ناوگان جاده‌ای در جابه‌جایی کالا و مسافر کشور افزود: اهمیت راهداری جاده‌ای در فصل زمستان دوچندان می‌شود و برنامه راهداری زمستانی امسال با آمادگی کامل نیروها و تجهیزات به اجرا درمی‌آید.

وی از استقرار ۱۲ هزار نیروی راهدار، ۹ هزار دستگاه ماشین‌آلات راهداری، ۴۶۰ پایگاه مرکزی راهداری و ۳۶۰ پاسگاه پلیس‌راه جاده‌ای در قالب این طرح خبر داد.

معاون راهداری کشور ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی بین سازمان راهداری، پلیس‌راه، شرکت‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافری و کالایی گفت: صدور بارنامه و صورت‌وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی در روزهای برفی باید با هماهنگی کامل و تحت نظارت مشترک انجام شود تا از انسداد محورهای اصلی و تصادفات در مسیرهای بین‌شهری جلوگیری گردد.

وی همچنین از تأمین سوخت، مواد غذایی و اسکان اضطراری مسافران در راهدارخانه‌ها به‌عنوان اقدام ضروری در طرح راهداری زمستانی یاد کرد و افزود: سازمان هواشناسی و صداوسیما نقش مهمی در مدیریت سفرهای زمستانی دارند و پیش‌بینی دقیق وضعیت جوی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به رانندگان، در کاهش خطرات و تسهیل تردد مؤثر است.

علیزاده با اشاره به گستره ۲۵۰ هزار کیلومتر شبکه راه‌های کشور، تصریح کرد: رویکرد امسال طرح، «راهداری بدون مرز» است؛ با تمرکز بر حفظ باز بودن محورهای اصلی و فرعی در تمام شرایط جوی و جلوگیری از هرگونه انسداد در مسیرهای حیاتی.

در ادامه نشست، ناصر قلی‌نیا معاون عملیات پلیس راه کشور نیز با اشاره به کنترل مستمر تجهیزات ایمنی خودروها از اجرای طرح استقرار خودروهای سیار سوخت‌رسان در محورهای پربارش خبر داد و گفت: این اقدام مانع از بروز مشکلات برای رانندگان در شرایط راه‌بندان می‌شود. او همچنین بر نصب حفاظ ایمنی در نقاط پرتگاهی و برگزاری بازدیدهای مشترک پلیس و راهداری از محورهای شریانی پیش از آغاز بارش‌ها تأکید کرد.

همچنین فرح محمدی معاون توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور، ضمن تشریح برنامه‌های این سازمان در طرح زمستانی، به توسعه شبکه دیده‌بانی، ارتقای مدل‌های پیش‌بینی نقطه‌ای بارش و راه‌اندازی سامانه ویژه مخاطرات جوی اشاره کرد و افزود: ارتقای سیستم‌های اطلاع‌رسانی و فعال‌سازی اپلیکیشن‌های جاده‌ای، شرایط لازم برای اطلاع دقیق رانندگان از وضعیت پیش‌بینی آب‌وهوا را فراهم می‌کند.

به گفته وی، استفاده گسترده از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و توسعه ایستگاه‌های هواشناسی، امکان پیش‌بینی نقطه‌ای بارندگی و افزایش کیفیت خدمات ایمنی را فراهم می‌سازد.

بر اساس این گزارش، طرح راهداری زمستانی ۱۴۰۴ با همراهی کامل دستگاه‌های عضو کارگروه مشترک راهداری، پلیس راه، هواشناسی و مدیریت بحران کشور اجرا می‌شود تا با هم‌افزایی بخشی، شرایط ایمن و روان برای سفرهای زمستانی مردم در سراسر کشور فراهم گردد.